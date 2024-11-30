Stalker 2 için dev yama geldi: 650'den fazla hata düzeltildi!"

Stalker 2, geçtiğimiz hafta olumlu eleştiriler aldı, ancak nadiren de olsa oyun, ciddi teknik sorunlarıyla dikkat çekti. Üç yıldızlı incelememizde de belirttiğimiz gibi, "Bazen bu hatalar görevleri etkiliyor, oyuncuyu öldürüyor veya kafasını karıştırıyor," ancak bu durum oyunun oynanabilirliğini ciddi şekilde olumsuz etkiliyor, ki bazen komik olsa da.

GSC Game World, oyuncu geri bildirimlerine hızlıca yanıt vererek, ilk yamanın yolda olduğunu duyurdu. Bu yama, "650'den fazla düzeltme" içeriyor, bunlar arasında görev engelleyiciler, bellek sızıntıları, çökmeler ve küçük hatalar yer alıyor. Ayrıca yapay zeka iyileştirmeleri, yaklaşık 100 çökme düzeltmesi, ses ve ses ayarları, dengeleme değişiklikleri ve dövüş, açık dünya deneyimi, karakter modelleri ve sinematikler gibi bir dizi iyileştirme bulunuyor. GSC Game World, oyun ve gelecekteki yamalar üzerinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Stalker 2: Heart of Chornobyl, teknik sorunlarına rağmen etkileyici bir başlangıç yaptı. GSC Game World, oyunun şimdiden 1 milyon kopya sattığını ve bu rakamın Game Pass üzerinden oynayanları içermediğini açıkladı.