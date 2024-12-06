Büyüleyici gerçek ortaya çıktı! Galaksiler böyle oluşmuş...

Southampton Üniversitesi liderliğindeki uluslararası bir ekip, bu dev galaksilerin 8 ila 12 milyar yıl önce, soğuk gaz akışları ve galaksi çarpışmaları sonucu oluştuğunu belirledi. Araştırmacılar, çarpışan disk galaksilerinin merkezlerinde büyük miktarda gaz birikerek, milyarlarca yeni yıldızın oluşumuna yol açtığını keşfetti.

Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, Şili'nin Atacama Çölü'ndeki ALMA teleskopu kullanılarak 100'den fazla uzak galaksi incelendi. Araştırmanın eş-yazarlarından Dr. Annagrazia Puglisi, bu süreçlerin galaksilerdeki kara delikleri besleyerek yıldız oluşum hızını 10 ila 100 kat artırdığını ifade etti.

Gelecekteki araştırmalar, James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ve diğer uydulardan alınan verilerle erken evrenin galaksi yapılarının daha ayrıntılı bir haritasını çıkarmayı hedefliyor.