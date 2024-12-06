Whatsapp'ın yeni güncellemesi herkesi çıldırttı! 'Yazıyor...' yerine 3 nokta!

Uzun süredir sohbet ekranında arkadaşlar veya aile üyeleri bir mesaja yanıt verirken görülen popüler "Yazıyor..." mesajı, yerini üç hareketli noktaya bırakacak. Bu değişiklik, Apple'ın iMessage uygulamasında yıllardır kullanılan aynı simgeye benziyor.

Çoğu kullanıcı, bu değişikliği sosyal medyada eleştirerek "Yazıyor..." mesajının yerine gelen bu yeni simgenin rahatsız edici olduğunu belirtti. Kullanıcılar, "Yazıyor..." ifadesine geri dönülmesini talep etti.

WhatsApp, "Yeni yazma göstergelerini yayımlıyoruz; bu görsel güncelleme, sohbet ekranında kimin yazdığını gerçek zamanlı olarak gösteriyor. Şimdi birisi sohbet ederken, alt kısımda profil fotoğrafı ve '...' simgesi görünecek" açıklamasını yaptı. Güncelleme, yakında hem iOS hem de Android cihazlarda kullanılacak.