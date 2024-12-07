Fizik kurallarını alt üst eden "bebek gezegen" keşfedildi!

Sadece 3 milyon yaşında olan bu genç gezegen, Güneş Sistemi'nin yaşına kıyasla çok erken bir dönemde var olmuş durumda. 430 ışık yılı uzaklıktaki Boğa Moleküler Bulutu'nda yer alan TIDYE-1b, düzensiz eğimli protoplanet diskine sahip ve bu durum, kaotik bir oluşum sürecine işaret ediyor.

TIDYE-1b'nin yörünge periyodu sadece dokuz gün, bu da onun en hızlı yörüngelerden birine sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca, Jüpiter'in kütlesinin üçte biri kadar hafif olması, gezegenin gelecekte "süper-Dünya" ya da "mini-Neptün" gibi farklı bir forma dönüşebileceğini düşündürüyor.

Bu genç gezegen, gezegenlerin çok daha kısa sürelerde oluşabileceğini ve oluşum süreçlerinin bilinen modellerden farklı olabileceğini ortaya koyarak astronomların anlayışını yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor.