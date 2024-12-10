Evren beklediğimizden hızlı genişliyor!
NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu, evrenin beklenenden %8 daha hızlı genişlediğini gösteren Hubble Uzay Teleskobu’nun önceki bulgularını doğruladı. İki yıl süren gözlemler, Hubble'ın ölçümlerinin aletsel hatalardan kaynaklanmadığını ortaya koyarak bu "Hubble Gerilimi" adı verilen gizemli çelişkiyi bir kez daha gündeme taşıdı.
Johns Hopkins Üniversitesi'nden Nobel ödüllü astrofizikçi Adam Riess liderliğindeki ekip, bu sonuçların evrenin karanlık madde ve karanlık enerji gibi henüz tam anlaşılamayan bileşenlerine dair eksik bilgilerimizi işaret ettiğini belirtti. Karanlık madde, evrenin %27'sini oluştururken, karanlık enerji %69'unu kapsıyor ve evrenin hızlanan genişlemesinin ardındaki temel neden olarak düşünülüyor.
Araştırmacılar, Dünya ile galaksiler arasındaki mesafeleri ölçmek için "Cepheid" adı verilen özel bir yıldız türünü gözlemledi. Webb ve Hubble ölçümleri birbiriyle tutarlıydı. Standard kozmoloji modeline göre Hubble sabiti 67-68 arasında olmalıydı, ancak bu veriler sabitin 70-76 arasında olduğunu gösteriyor.
Riess, "Bu bulgular evren modelimizin revizyonunu gerektirebilir. Ancak kesin bir sonuç için daha fazla veri toplanması gerekiyor," dedi. Araştırma, evrenin gizemlerini çözmede yeni bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.