Bilim insanları şaşkın: Timsah pullarının gizemli mekanizması!

Cenevre Üniversitesi'nden Prof. Michel Milinkovitch liderliğindeki ekip, genellikle hayvanlardaki pulların, belirli genlerin kimyasallar aracılığıyla aktive olmasıyla düzenli bir şekilde oluştuğunu belirtti. Bu süreç, matematikçi Alan Turing'in modellediği dinamiklerle açıklanabilir. Ancak timsahların başındaki pullar genetik kontrol yerine tamamen mekanik bir süreçle şekilleniyor.

Araştırmaya göre, timsah embriyosunun yüz ve çene derisi, altında bulunan dokulara göre daha hızlı büyüyor. Deri tabakalarının farklı sertlik seviyeleri de eklenince, deri içe doğru kıvrılarak düzensiz bir pullu yapı oluşturuyor. Ekip, bu mekanik sürecin farklı timsah türlerindeki pulların çeşitliliğini de açıkladığını ifade etti.

Doğadaki bu deseni anlamak için Nil timsahı embriyolarıyla deneyler yapıldı. Deri büyüme hızı artırıldığında, oluşan pulların şekillerinin değiştiği gözlemlendi. Araştırmacılar, bilgisayar modelleriyle bu süreci simüle ederek, pulların nasıl çatlaklar gibi yayıldığını ve birbiriyle birleştiğini ortaya koydu. Araştırma sonuçları, biyolojide mekanik süreçlerin önemine dikkat çekti.