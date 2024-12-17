Satürn'ün halkaları kaç yaşında? Beklenmedik o rakam...

Tokyo Bilim Enstitüsü'nden Ryuki Hyodo liderliğindeki ekip, halkaların kirlenmeye karşı dirençli olduğunu ve bu nedenle temiz kaldığını belirtti. Cassini uzay aracı, halkaların koyulaşma belirtileri göstermediği için daha genç oldukları düşünülüyordu. Ancak Hyodo'nun ekibi, mikrometeoroid çarpmalarının buharlaşmaya neden olduğunu ve kirli kalıntıların halkalarda birikmediğini tespit etti.

Araştırma, halkaların 2,25 milyar yaşında olabileceğini de belirtiyor. Ancak bilim insanlarına göre, halkaların Satürn'ün erken dönemlerinde oluşma ihtimali daha yüksek.