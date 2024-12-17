Satürn'ün halkaları kaç yaşında? Beklenmedik o rakam...
Japon bilim insanları, Satürn’ün halkalarının düşünüldüğünden çok daha eski olabileceğini öne sürdü. Yeni araştırmaya göre, halkalar genç bir 400 milyon yıl yerine gezegenle aynı yaşta, yaklaşık 4,5 milyar yaşında olabilir.
Tokyo Bilim Enstitüsü'nden Ryuki Hyodo liderliğindeki ekip, halkaların kirlenmeye karşı dirençli olduğunu ve bu nedenle temiz kaldığını belirtti. Cassini uzay aracı, halkaların koyulaşma belirtileri göstermediği için daha genç oldukları düşünülüyordu. Ancak Hyodo'nun ekibi, mikrometeoroid çarpmalarının buharlaşmaya neden olduğunu ve kirli kalıntıların halkalarda birikmediğini tespit etti.
Araştırma, halkaların 2,25 milyar yaşında olabileceğini de belirtiyor. Ancak bilim insanlarına göre, halkaların Satürn'ün erken dönemlerinde oluşma ihtimali daha yüksek.
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