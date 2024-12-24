NASA'nın en zorlu görevi! Güneş'in sırrını ortaya çıkaracak

Sonda, 700 bin km/s hızla hareket ederek Güneş'in güçlü çekiminden kaçmayı başarırken, benzersiz ısı kalkanı sayesinde cihazlarını 1.400°C sıcaklığa rağmen koruyor. Toplanan veriler, bilim insanlarının güneş rüzgarlarının hızlanma mekanizmasını ve korona'nın milyonlarca dereceye ulaşan sıcaklığının sırlarını çözmesine yardımcı olacak.

Görev, GPS sistemleri ve enerji şebekelerini etkileyebilecek uzay hava olaylarını önceden tahmin edebilmek için de kritik önem taşıyor. Parker Sondası, bu yakın geçişten 27 Aralık'ta bilgi gönderecek ve bilim dünyasına yeni kapılar aralayacak.