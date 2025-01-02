WhatsApp artık bu telefonlarda kullanılmayacak! Eğer bunlardan birine sahipseniz...
WhatsApp, 1 Ocak 2025 itibarıyla bazı eski akıllı telefonlarda mesajlaşma hizmetini durdurdu. Meta’ya ait popüler mesajlaşma uygulaması, belirli aralıklarla uyumluluk listelerini güncelleyerek yeni cihazlarla sorunsuz çalışmayı hedefliyor. Ancak bu güncellemeler, eski modellerin kullanım dışı kalmasına neden oluyor.
Bu yıl, Android KitKat işletim sistemine sahip cihazlar WhatsApp desteğini kaybetti. Android KitKat, 10 yılı aşkın süre önce piyasaya sürüldüğü için çoğu kullanıcının daha yeni cihazlara geçmiş olması bekleniyor. Ancak aşağıdaki telefonlardan birine sahipseniz WhatsApp kullanmaya devam etmek için yeni bir cihaza geçmeniz gerekecek:
- Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini
- Motorola: Moto G (1. Nesil), Razr HD, Moto E (2014)
- HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601
- LG: Nexus 4, G2 Mini, L90
- Sony: Xperia Z, Xperia T, Xperia V
Ayrıca, iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modelleri de 2025 yılı içinde WhatsApp desteğini kaybedecek. Bu cihazları kullananlar, yaklaşık 6 ay içinde yeni bir modele geçiş yapmak zorunda. Daha güncel Android veya iOS sürümlerine sahip cihazlar bu durumdan etkilenmeyecek.