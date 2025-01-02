WhatsApp artık bu telefonlarda kullanılmayacak! Eğer bunlardan birine sahipseniz...

Bu yıl, Android KitKat işletim sistemine sahip cihazlar WhatsApp desteğini kaybetti. Android KitKat, 10 yılı aşkın süre önce piyasaya sürüldüğü için çoğu kullanıcının daha yeni cihazlara geçmiş olması bekleniyor. Ancak aşağıdaki telefonlardan birine sahipseniz WhatsApp kullanmaya devam etmek için yeni bir cihaza geçmeniz gerekecek:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini Motorola: Moto G (1. Nesil), Razr HD, Moto E (2014)

Moto G (1. Nesil), Razr HD, Moto E (2014) HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

One X, One X+, Desire 500, Desire 601 LG: Nexus 4, G2 Mini, L90

Nexus 4, G2 Mini, L90 Sony: Xperia Z, Xperia T, Xperia V

Ayrıca, iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modelleri de 2025 yılı içinde WhatsApp desteğini kaybedecek. Bu cihazları kullananlar, yaklaşık 6 ay içinde yeni bir modele geçiş yapmak zorunda. Daha güncel Android veya iOS sürümlerine sahip cihazlar bu durumdan etkilenmeyecek.