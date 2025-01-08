Astronotlar uzayda ölürse ne olur?

Astronot Chris Hadfield, uzayda ölüm senaryolarının simülasyonlarla test edildiğini söylüyor. Örneğin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) biri hayatını kaybederse, ceset basınçlı uzay giysisinde tutulur ve soğuk bir bölgeye taşınır. Ardından, cesedin Dünya'ya geri gönderilmesi, uzay boşluğuna atılması ya da atmosferde yakılması gibi seçenekler değerlendirilir.

Daha uzun görevlerde, cesetlerin uzay boşluğuna atılması yerine başka çözümler tercih ediliyor. Bir NASA araştırması, cesedin robotik bir kol yardımıyla dondurulup titreşimle küçük parçalara ayrılmasını öneriyor. Bu yöntem, cesedin 25 kilogramlık bir kalıntı olarak Dünya'ya geri getirilmesini sağlıyor.

Ay'da ölmek ise başka zorluklar doğuruyor. Ceset, yüzeyde bırakılırsa bakteriler hızla devre dışı kalır, su buharlaşır ve yumuşak dokular korunarak bir "Ay mumyası" oluşabilir. Gömülürse, radyasyondan korunur ve milyonlarca yıl bozulmadan kalabilir. Uzayda ölüm, Dünya'dakinden çok daha karmaşık bir süreçtir ve ciddi lojistik sorunlar yaratır.