NASA'dan şoke eden kara delik açıklaması! "%35'i..."

Süper kütleli kara delikler, bir galaksinin merkezinde yer alır ve çevrelerindeki gazı yutarak büyür. Ancak bu büyüme, kara deliği çevreleyen yoğun gaz ve toz bulutları tarafından gizlenebilir.

Yeni araştırmaya göre, kara deliklerin %35'i yoğun şekilde gizlenmiş durumda; bu oran, önceki tahminlerin oldukça üzerinde. NASA'nın IRAS ve NuSTAR teleskoplarının sağladığı veriler, gizli kara deliklerin daha doğru bir şekilde tespit edilmesini sağladı.

Bu bulgular, galaksilerin evrimini anlamak için kritik öneme sahip. Süper kütleli kara delikler, galaksilerin büyümesini etkiler ve yıldız oluşumunu yavaşlatabilir. Çalışma, kara deliklerin ve galaksilerin karşılıklı ilişkisine dair önemli ipuçları sunuyor.