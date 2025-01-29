Dünyanın en büyük canlısı tehlikede! Canlı canlı yeniyorlar...

Ancak Pando, aç geyiklerin tehdidi altında. Doğal yırtıcıları olan kurtlar ve pumaların azalması, otçul hayvanların kontrolsüz çoğalmasına neden oldu. Bu hayvanlar, genç filizleri yiyerek ağacın kendini yenilemesini engelliyor.

Bunun yanı sıra, iklim değişikliği ve hastalıklar da Pando için büyük bir tehdit oluşturuyor. Küresel ısınma nedeniyle su kaynaklarının azalması ve artan sıcaklıklar, ağacın yeni yaprak üretmesini zorlaştırıyor.

ABD Ulusal Orman Servisi Pando'yu koruma altına alırken, Friends of the Pando adlı grup da bu eşsiz organizmanın yaşaması için çalışmalarını sürdürüyor.