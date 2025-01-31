Ceres’te organik madde keşfi

NASA'nın Dawn uzay aracıyla elde edilen verileri inceleyen araştırmacılar, Ceres yüzeyinde alifatik hidrokarbonların varlığını doğruladı. Ancak bu organik maddelerin gezegenin içinden değil, dış asteroidlerden gelen çarpışmalarla yüzeye taşındığı düşünülüyor. Çünkü bu bölgelerde volkanik ya da tektonik hareketlere dair hiçbir iz bulunamadı.

Max Planck Güneş Sistemi Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanları, organik maddelerin çoğunlukla Ernutet krateri çevresinde yoğunlaştığını ve daha önce bilinmeyen iki yeni bölge tespit ettiklerini açıkladı.

Araştırmacılar, Ceres'te farklı kökenlere sahip organik maddeler olabileceğini düşünüyor. Gelecekte, yüzeyin altını doğrudan inceleyecek bir uzay aracı ile bu bileşiklerin gerçekten Ceres'te mi üretildiği, yoksa dış uzaydan mı geldiği kesin olarak belirlenebilir. Bu keşif, yaşamın yapı taşlarının Güneş Sistemi'nde nasıl yayıldığını anlamak açısından büyük önem taşıyor.