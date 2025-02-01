126 bin yıllık gizem ortaya çıktı! Meğer Antarktika'da...

Nature dergisinde yayımlanan bulgulara göre, Batı Antarktika Buz Tabakası'nın büyük bölümleri eridi ve bu durum, deniz seviyelerinin birkaç metre yükselmesine yol açtı. Ancak araştırmalar, Ronne Buz Sahanlığı'nın, mevcut iklim modellerine göre gelecekte kaybolması beklenmesine rağmen, hayatta kaldığını gösterdi. Bu durum, bölgedeki buz tabakasının gelecekteki değişimlerini anlamak için büyük önem taşıyor.

Cambridge Üniversitesi'nden Eric Wolff liderliğindeki ekip, Batı Antarktika Buz Tabakası'nın geçmişteki ısınmalara nasıl tepki verdiğini araştırdı. Elde edilen verilere göre, bu buz tabakası son interglasyal dönemde büyük ölçüde erimiş, ancak Ronne Buz Sahanlığı mevcut sınırlarını korumuş. Bu bulgular, gelecekteki deniz seviyesi yükselmelerini tahmin etmek için bilim insanlarına önemli bir temel sunuyor.