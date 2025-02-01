Örümcekleri zombiye çeviren korkunç mantar keşfedildi! Antibiyotik üretiyor...

Bu mantar, mağara örümceklerinin (Metellina merianae ve Meta menardi) vücutlarını ele geçirerek onları karanlık yuvalarından dışarı çıkmaya zorluyor. Örümcekler açıkta kaldıktan sonra ölüyor ve mantar, onların bedenlerini sporlarını yaymak için kullanıyor. Bilim insanları, mantarın örümceklerin kan benzeri sıvısına nüfuz ederek ölümcül bir toksin salgıladığını ve ardından cesedi antibiyotiklerle koruyarak mumyaladığını keşfetti.

Araştırmacılar, mantarın sadece İrlanda'da değil, muhtemelen Galler'de de bulunduğunu düşünüyor. Çalışmanın başyazarı Harry Evans, bu tür mantarların ürettiği antibiyotiklerin tıp alanında büyük potansiyel taşıdığını belirterek, "Bu, tam anlamıyla bir tıbbi hazine sandığı" dedi.