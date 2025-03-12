Bu bir gezegen mi, yoksa uydu fabrikası mı? Satürn 274 uyduyla rekor kırdı!

Kanada-Fransa-Hawaii Teleskobu'nu kullanan Edward Ashton ve ekibi, gezegenin hareketini takip ederek küçük ve sönük cisimleri tespit etti. Yeni uyduların çapları 2 ila 4 kilometre arasında değişiyor ve büyük çarpışmalar sonucu oluşmuş olabilecekleri düşünülüyor.

Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) bu uyduları tanıdı ve isimlendirme hakkı Ashton'ın ekibine verildi. Ashton, Kanada'nın yerli halklarından isim önerileri almayı veya halka açık bir isimlendirme yarışması düzenlemeyi düşünüyor.

Bilim insanları, daha gelişmiş teleskoplarla keşiflerin devam edeceğini belirtiyor. Ancak bir cismin "uydu" olarak kabul edilmesi için bir alt sınır belirlenmesi gerektiği tartışılıyor. IAU, 1 kilometreden küçük uydulara öncelik vermeyeceğini duyurdu.