Teknokulis Haberler Kanser tedavisinde çığır açan yapay zeka! Tedavi planını bir saatte belirliyor!

Kanser tedavisinde çığır açan yapay zeka! Tedavi planını bir saatte belirliyor! Bilim insanları, yapay zeka destekli yeni bir sinir ağı olan NicheCompass’ı geliştirdi. Bu sistem, hastalardan alınan milyonlarca hücreyi hızla analiz ederek dokulardaki moleküler değişiklikleri tahmin edebiliyor. Özellikle kanser gibi hastalıklar için kişiselleştirilmiş tedavi yöntemlerinin belirlenmesine yardımcı olması bekleniyor.

19 Mart 2025, Çarşamba Güncelleme : 16:28:58