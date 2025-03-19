Kanser tedavisinde çığır açan yapay zeka! Tedavi planını bir saatte belirliyor!
Bilim insanları, yapay zeka destekli yeni bir sinir ağı olan NicheCompass’ı geliştirdi. Bu sistem, hastalardan alınan milyonlarca hücreyi hızla analiz ederek dokulardaki moleküler değişiklikleri tahmin edebiliyor. Özellikle kanser gibi hastalıklar için kişiselleştirilmiş tedavi yöntemlerinin belirlenmesine yardımcı olması bekleniyor.
Wellcome Sanger Enstitüsü, Helmholtz Münih Yapay Zeka Enstitüsü ve Würzburg Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen NicheCompass, hücrelerin sosyal ağlarını analiz ederek belirli dokulardaki hücresel etkileşimleri inceliyor.
Nature Genetics dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, NicheCompass, akciğer ve meme kanseri hastalarının doku örneklerinde önemli değişiklikleri belirleyerek bireysel tedavi planlarının geliştirilmesine katkı sağlıyor. Sistem, hastaların bağışıklık sisteminin tümörlerle nasıl etkileşime girdiğini ortaya koyarak yeni tedavi yolları sunabilir.
Ayrıca, fare beynine ait 8,4 milyon hücreyi analiz eden NicheCompass, organ atlaslarının haritalandırılmasında da başarılı sonuçlar verdi. Uzmanlar, bu yapay zeka modelinin gelecekte kişiye özel kanser tedavilerinde devrim yaratabileceğini belirtiyor.