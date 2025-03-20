Daha öncesi böyle görülmedi! 30 bin yıllık sır böyle çözüldü...
İtalya’da bulunan 30 bin yıllık bir akbaba fosili, volkanik kül içinde olağanüstü bir şekilde korunarak bilim dünyasını şaşırttı. Araştırmacılar, fosilin tüylerinin mikroskobik detaylarını koruduğunu ve bunun, daha önce bilinmeyen bir fosilleşme yöntemiyle gerçekleştiğini keşfetti.
University College Cork'tan Dr. Valentina Rossi liderliğindeki uluslararası araştırma ekibi, bu fosilin zeolit adlı bir mineral aracılığıyla korunduğunu belirledi. Bu keşif, volkanik kayaların yalnızca kemikleri değil, yumuşak dokuları da hücresel seviyede koruyabileceğini gösteriyor.
1889'da Roma yakınlarında bulunan bu fosil, göz kapakları ve kanat tüyleri dahil tüm vücut detaylarını içeren üç boyutlu bir iz halinde korunmuştu. Yeni araştırmalar, tüy pigment yapılarının bile bozulmadan kaldığını ortaya koydu.
Çalışmaya katkıda bulunan Prof. Dawid A. Iurino, "Volkanik yatakların sıcak ve yıkıcı olduğunu düşünürüz, ancak düşük sıcaklıktaki bazı volkanik çökeltiler yumuşak dokuları koruyabilir" dedi.
Bu keşif, gelecekte volkanik kayaçların da fosil araştırmaları için önemli bir kaynak olabileceğini gösteriyor. Araştırma, Geology dergisinde yayımlandı.