11 bin yıl önce ne oldu? Deniz seviyesindeki şok edici artış ortaya çıktı!

Deltares, Utrecht Üniversitesi, Delft Teknoloji Üniversitesi ve diğer araştırma kurumlarının Nature dergisinde yayımladığı çalışma, günümüzdeki küresel ısınmanın buzullar ve deniz seviyeleri üzerindeki etkisini anlamamıza yardımcı oluyor.

Araştırmaya göre, Holosen'in erken döneminde deniz seviyesi yüzyılda bir metreden fazla yükselmişti. Bu durum, günümüzde artan sera gazı emisyonları nedeniyle tekrar yaşanabilir. IPCC'nin modellerine göre, 2300 yılına kadar deniz seviyesinin birkaç metre yükselmesi bekleniyor.

Araştırmacılar, Kuzey Denizi'ndeki batık turba katmanlarını analiz ederek, 11.000 ile 3.000 yıl önce deniz seviyesinin toplamda yaklaşık 38 metre yükseldiğini belirledi. Bu çalışma, bilim insanları ve karar alıcılar için deniz seviyesindeki değişimlere karşı daha iyi hazırlanma fırsatı sunuyor.