Mars'ın öldürücü bir etkisi daha keşfedildi!

Daha önceki Apollo görevlerinde, Ay tozuna maruz kalan astronotlar öksürük, gözlerde yanma ve boğaz tahrişi gibi sorunlar yaşamıştı. Uzun süreli maruziyetin kronik sağlık sorunlarına yol açabileceği belirlenmişti. Mars'taki tozlar, Ay'dakiler kadar keskin ve aşındırıcı olmasa da, yapışkan özellik göstermesi nedeniyle benzer tehlikeler yaratıyor. İnsan saçının %4'ü kadar ince olan bu parçacıklar, akciğerlere derinlemesine nüfuz edip kan dolaşımına karışabiliyor. İçerdikleri silika, alçı ve çeşitli metaller toksik etkiler yaratabiliyor.

GeoHealth dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Mars'ta görev yapan astronotlar için acil tedavi imkânı sınırlı olacak. Dünya ile iletişimdeki 40 dakikalık gecikme nedeniyle uzaktan tıbbi destek yeterli olmayabilir. Bu nedenle, astronotların zehirli tozlara maruziyetini azaltacak hava filtreleri, kendini temizleyen uzay giysileri ve elektrostatik itme cihazları gibi önlemler alınması gerekiyor.