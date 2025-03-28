50 bin yıllık hazine keşfedildi! Şimdiye kadar en iyi korunmuşu...

Kuzeydoğu Federal Üniversitesi'ndeki bilim insanları, bugün Yana'nın otopsisini gerçekleştirerek yaşamı ve ölümü hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışıyor. Kesin ölüm yaşı henüz belirlenmemiş olsa da, ön tahminlere göre yaklaşık bir yaşında olduğu düşünülüyor. 180 kilogram ağırlığında, 120 cm boyunda ve 200 cm uzunluğundaki Yana, dünya genelinde bulunan yalnızca yedi tam mamut kalıntısından biri.

Yana'nın mükemmel korunmuş başı ve iç organları, bilim insanlarına mamutların yaşam koşulları ve beslenme alışkanlıkları hakkında benzersiz bir araştırma fırsatı sunuyor. Bulunduğu Batagaika krateri, 'Cehennem Ağzı' olarak bilinen ve hızla genişleyen bir çöküntü alanıdır. Bölgedeki eriyen permafrost daha önce de tarih öncesi hayvanları açığa çıkarmıştı.

Bilim insanları, Yana'nın midesinde korunmuş bitki örnekleri bulmaları halinde, beslenme alışkanlıklarını ve çevresel koşulları daha ayrıntılı analiz edebileceklerini belirtiyorlar.