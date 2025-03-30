165 yıldır çözülmeyi bekleyen gizem! Prototaxites’in sırrı nihayet açığa çıkıyor mu?

Yaklaşık 400 milyon yıl önce, Silüryen Dönemi'nin bataklıklarında 8 metreye kadar ulaşan bu tuhaf kuleler yükseliyordu. Başlangıçta ağaç kalıntıları olduğu sanılan bu fosiller, yıllar içinde alglerden kozalaklı ağaçlara kadar farklı gruplarla ilişkilendirildi. 2001'de bilim insanı Francis Hueber, Prototaxites'in büyük bir mantar olduğunu öne sürdü ve 2017'de yapılan bir analiz de bu görüşü destekledi.

Ancak Edinburgh Üniversitesi'nden araştırmacılar, üç farklı P. taiti örneği üzerinde yaptıkları yeni incelemelerde, bu yapının mantar, bitki, alg veya liken olmadığını belirtti. Kimyasal ve mikroskobik analizler, onu bilinen hiçbir canlı grubuna yerleştiremiyor.

Araştırmacılar, Prototaxites'in tamamen yok olmuş, bilinmeyen bir ökaryot grubuna ait olabileceğini düşünüyor. Ancak, bu gizemli fosilin sınıflandırılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.