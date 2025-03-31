Evrenin ilk ışığı: James Webb, Büyük Patlama’dan hemen sonra parlayan bir galaksi buldu!

Keşif, JWST'nin Gelişmiş Derin Dışgalaktik Araştırması (JADES) kapsamında, Yakın Kızılötesi Kamerası (NIRCam) ile yapıldı. Bilim insanları, bu parlaklığı açıklamak için iki olasılık üzerinde duruyor: Ya galaksiyi çevreleyen gaz, daha önce düşünülenden çok daha hızlı iyonize oldu ya da JADES-GS-z13-1, evrenin ilk yıldızları olan devasa ve aşırı sıcak Nüfus III yıldızlarını barındırıyor.

Cambridge Üniversitesi'nden Joris Witstok, "Bu yıldızlar, evrenin ilk ışık kaynakları olabilir" derken, diğer uzmanlar erken dönem kara deliklerin de etkili olabileceğini düşünüyor.

Bu keşif, standart kozmoloji modellerini sorgulamaya açıyor. Bilim insanları şimdi, James Webb'in yeni gözlemleriyle bu büyük gizemi çözmeye hazırlanıyor.