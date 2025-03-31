Soğuk suya maruz kalmak sizi nasıl iyileştirir?

Profesör Glen Kenny ve ekibi, 10 sağlıklı genç erkeğin 14°C'lik suya yedi gün boyunca günde bir saat daldırıldığı bir deney gerçekleştirdi. Kan örnekleri analiz edildiğinde, başlangıçta otofajinin işlevsiz olduğu ancak düzenli maruz kalma ile bu mekanizmanın güçlendiği görüldü.

Bu bulgular, soğuk suya alışmanın hücrelerin strese karşı direncini artırabileceğini ve yaşlanmayı yavaşlatabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, bu etkilerin farklı yaş ve cinsiyet gruplarında da geçerli olup olmadığını belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguluyor.