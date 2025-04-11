10 dakikada 40 bin metrekare ilaçlıyor! Zirai ilaçlamada yerli yazılım adımı

Zaman içinde çiftçilere fayda sağlayabilecek insansız hava aracı üretimine de yöneldiklerini ifade eden Ünses, yürüttükleri AR-GE çalışmaları sonucunda tamamen yerli yazılımla zirai ilaçlama dronu üretmeyi başardıklarını bildirdi.

Ünses, zirai ilaçlama dronlarının çiftçilere zamandan, sudan ve iş gücünden tasarruf sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Birçok ekipmanını burada üretiyoruz. Yurt dışında da parça yaptırdığımız ve teknolojimizi paylaştığımız, iş ortaklığı yaptığımız firmalar var ama büyük çoğunluğunu burada ürettiğimiz bir hava aracı bu. Zirai ilaçlama dronumuzu yaklaşık 2,5 senedir üretmekteyiz. Yurt dışına da Azerbaycan, Özbekistan, Türk Cumhuriyetler, İran ve Irak başta olmak üzere birçok bölgeye ihracatımız var."

Cihazın yazılımını kendi mühendislerinin geliştirdiğini ve çiftçiye kolay kullanım imkanı sağladıklarını anlatan Ünses, ürettikleri hava araçları ile ilgili üretim merkezlerinde çiftçilere eğitimler verdiklerini bildirdi.

Ünses, ilaçlama dronunun sadece ilaç değil gübreleri hatta tohumları dahi havadan araziye bırakabildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çiftçimiz ürününü ezmeden, traktörün tekerlekleri ile çiğnemeden, tohumuna zarar vermeden ilaçlamış oluyor. Olumsuz hava şartında araziye traktörle çıkılmayacak durumlarda bile bu insansız hava aracıyla arazisini ilaçlayabiliyor. Çiftçi faydalı gübreleri, tohumları da havadan arazisine bırakabiliyor. Bunun için ilave bir ekipmana gerek kalmıyor. Bu araçla çiftçi, suyun çok kıymetli olduğu bu zamanda, çok az suyla uygun miktarda gerekli bitki besleme ürünlerini, ilaçlarını arazisine uygulayabiliyor."

Her yaştan çiftçinin rahatlıkla kullanabileceği kadar kolay bir drone geliştirdiklerini ifade eden Ünses, "Antalya'da yaşı 60'ı geçmiş bir çiftçimiz bu dronu kullanabileceğine inanmıyordu. Verdiğimiz eğitimlerle, yaptırdığımız pratiklerle ona, bunu rahatlıkla kullanabileceğine ikna ettik ve kendisi zirai ilaçlama ekipmanı alıp kullanmaya başladı." diye konuştu.

Ünses, ürettikleri cihazı diğer cihazlardan ayıran en önemli özelliğin kapasitesi olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"70 kilogramlık bir katı gübre tankına ve 60 litrelik sıvı bitki besleme ürünü tankına sahip. Çiftçi, ikisinden birini takıp kullanabiliyor. Bu da yaklaşık 10 dakika içerisinde 40 dekarlık bir araziyi rahatlıkla ilaçlayabileceği anlamına geliyor. Cihazın en büyük kabiliyeti üzerinde dakikada 40 litre püskürtme yapabilen 2 büyük pompası olması. Püskürtme sistemi, içindeki suyu ve sıvıyı parçalayıp, bitkinin üzerine eşit bir şekilde yayarak, ilacın verimli bir şekilde bitkimizin bulunduğu alana püskürtülmesini sağlıyor. Bunu da tamamen otonom yapıyor."