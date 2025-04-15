Akdeniz aslında bir zamanlar yoktu! 5 milyon yıl önce yaşanan felaket ortaya çıktı

2009 yılında yapılan bir araştırma, Cebelitarık'tan Akdeniz'e doğru kilometrelerce derinlikte kazılmış bir denizaltı kanyonunun bu devasa sel tarafından oluştuğunu ileri sürdü. Yeni bulgular ise, Sicilya ile Afrika arasında yer alan Sicilya Eşiği üzerinden doğu Akdeniz'e akan ikinci bir megatufanı işaret ediyor.

Bilim insanları Sicilya'daki akarsu şekilli tepelerde, Washington eyaletinde Buzul Çağı sonunda oluşan benzer yapılara rastladı. Bilgisayar modellemeleri, bu şekillerin 115 km/s hızla akan, 40 metre derinliğinde sularla oluşabileceğini gösterdi.

Araştırmacılara göre bu olay, Dünya tarihinde bilinen en büyük su baskını olabilir.