Yıllardır yanıldık! Gezegenimizin suyu aslında nereden geliyor?

Araştırma ekibi, Dünya'nın ilk oluşumundaki kayalık yapıya oldukça benzeyen nadir bir göktaşı olan LAR 12252'yi inceledi. Bu göktaşında, güçlü X-ışını teknolojisiyle yapılan analizlerde bol miktarda hidrojen sülfür bulundu. Bu da suyun temel elementi olan hidrojenin, Dünya'nın yapıtaşlarında baştan beri bulunduğunu gösteriyor.

Çalışmanın yazarlarından Dr. James Bryson, "Elde ettiğimiz veriler, Dünya'nın iç yapısındaki element oranlarının bu meteoritle birebir örtüştüğünü gösteriyor. Bu da Dünya'nın büyük kısmındaki suyun zaten en başından beri mevcut olduğunu kanıtlıyor" dedi.

Bu bulgular, sadece Dünya'daki yaşamın nasıl başladığını anlamakla kalmayıp, diğer gezegenlerde yaşamın izlerini araştırmak için de kritik bir adım olarak görülüyor.