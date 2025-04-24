Mars’ta hayatı manyetik alan mı yok etti?

Teksas Üniversitesi'nden Chi Yan liderliğindeki bir araştırma ekibi, bu gizeme yeni bir açıklama getirdi. Bilim insanlarına göre Mars'ın çekirdeği tamamen sıvıydı ve gezegenin kuzey ve güney yarımküreleri arasında büyük bir sıcaklık farkı vardı. Bu fark nedeniyle ısı daha çok güneyden dışarı çıkıyor, bu da manyetik alanı oluşturan dinamoyu yalnızca güneyde aktif hale getiriyordu.

Araştırmacılar, bu durumu test etmek için Mars'ın erken dönemine ait bir model geliştirdi. Maryland'daki bir süper bilgisayarda yapılan simülasyonlarda, sıvı çekirdek ve asimetrik ısı iletimi en gerçekçi sonucu verdi.

Bu teori, Mars'ta yaşamın geçmişte mümkün olup olmadığına dair ipuçları da taşıyor. Ancak kesin sonuçlar için daha fazla veri ve araştırma şart.