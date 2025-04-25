Güneş'in gizli yüzü ilk kez görüntülendi!

Almanya'daki Güneş Fiziği Enstitüsü'nde geliştirilen bu cihaz, güneşin görünür yüzeyi olan fotosfer ile hemen üstündeki görünmeyen tabaka olan kromosferi olağanüstü hassasiyetle gözlemliyor. Güneş ışığını bileşenlerine ayırabilen VTF, saniyede yüzlerce keskin görüntü yakalayarak güneşteki plazma ve manyetik alan etkileşimlerini çözümlemeye yardımcı oluyor.

Bilim insanlarına göre bu yeni "göz", güneş patlamalarının nedenlerini ve güneşin manyetik yapısını anlamamıza ışık tutacak. Henüz test aşamasında olan cihaz, şimdiden çok ince ayrıntıları yakalayabiliyor.

Projede yer alan uzmanlar, bu gelişmeyle birlikte yer tabanlı güneş gözlemlerinde yeni bir dönemin başladığını vurguluyor. Teleskop, 44 yıl boyunca görev yapacak ve dört güneş döngüsünü kapsayacak.