Şoke eden keşif! Beynimiz alışkanlıkları böyle kodluyormuş!
Londra’daki Sainsbury Wellcome Merkezi'nde yürütülen çığır açıcı bir araştırma, beynimizin alışkanlıkları nasıl öğrendiğine dair ezber bozan bir gerçeği ortaya koydu: Beynimizde yalnızca ödüle dayalı öğrenme değil, tekrarlanan davranışları güçlendiren ikinci bir sistem daha var! Bu buluş, bağımlılık ve Parkinson gibi hastalıkların tedavisine dair umut vadediyor.
Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, beyin iki farklı dopamin sinyali kullanarak öğreniyor: Ödül tahmin hatası (RPE) ve eylem tahmin hatası (APE). RPE, sonucu değerlendirirken; APE, sık yapılan eylemleri pekiştiriyor. Özellikle striatumun kuyruğunda kodlanan APE sistemi, alışkanlıkların kalıcı hale gelmesinde kritik bir rol oynuyor. Bu bölge zarar gördüğünde ise alışkanlıklar gelişmiyor.
Araştırma, neden kötü alışkanlıkların bırakılmasının zor olduğunu da açıklıyor: Beyin bir eylemi sık tekrar ettiğinde, değer sorgulamasına gerek kalmadan bu davranışı varsayılan hale getiriyor. Ancak yeni alışkanlıklarla eski olanların yerini alması mümkün olabilir. Bu keşif, alışkanlık temelli bozukluklara dair yeni tedavi yolları açabilir.