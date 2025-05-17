Şoke eden keşif! Beynimiz alışkanlıkları böyle kodluyormuş!

Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, beyin iki farklı dopamin sinyali kullanarak öğreniyor: Ödül tahmin hatası (RPE) ve eylem tahmin hatası (APE). RPE, sonucu değerlendirirken; APE, sık yapılan eylemleri pekiştiriyor. Özellikle striatumun kuyruğunda kodlanan APE sistemi, alışkanlıkların kalıcı hale gelmesinde kritik bir rol oynuyor. Bu bölge zarar gördüğünde ise alışkanlıklar gelişmiyor.

Araştırma, neden kötü alışkanlıkların bırakılmasının zor olduğunu da açıklıyor: Beyin bir eylemi sık tekrar ettiğinde, değer sorgulamasına gerek kalmadan bu davranışı varsayılan hale getiriyor. Ancak yeni alışkanlıklarla eski olanların yerini alması mümkün olabilir. Bu keşif, alışkanlık temelli bozukluklara dair yeni tedavi yolları açabilir.