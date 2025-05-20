Venüs hala yaşıyor mu? Bilim insanları şoke eden izlere ulaştı!

Maryland Üniversitesi ve NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden araştırmacılar, 75 koronayı inceledi. Bunlardan 52'sinin altında sıcak ve yükselen manto malzemesi tespit edildi. Bu durum, Venüs'ün yüzeyinde hâlen değişimler yaşandığını gösteriyor.

Koronalar, gezegenin litosferini yukarı doğru iten eriyik kayaç sütunları nedeniyle oluşuyor. Dünya'da bugün görülmeyen bu yapılar, Dünya'nın gençliğinde de benzer süreçlerle oluşmuş olabilir.

Araştırmacılar, Magellan'dan alınan yerçekimi ve topoğrafya verilerini 3D modellerle karşılaştırarak bu iç dinamikleri ortaya çıkardı. NASA'nın 2031'den önce fırlatılması beklenen yeni VERITAS misyonu ise Venüs'ün yüzeyini çok daha yüksek çözünürlükte haritalayacak ve bu süreçleri daha iyi anlamamıza yardımcı olacak.