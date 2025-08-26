Buzlu bir kaya mı, yoksa eski bir yaşam merkezi mi? Cüce gezen Ceres’in sırrı çözüldü

Science Advances dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, milyarlarca yıl önce Ceres'te yaşam için gerekli üç temel unsur vardı: su, organik moleküller ve mikropların hayatta kalmasını sağlayan kimyasal enerji. Araştırma, yaklaşık 2,5 milyar yıl önce Ceres'in derinliklerindeki bazı kayaların zamanla parçalanırken ısı açığa çıkardığını ve bu ısının yer altındaki suları ısıtarak hidrotermal menfezler oluşturabileceğini gösteriyor. Dünya'daki benzer menfezler, sayısız mikrobik canlıya ev sahipliği yapıyor.

NASA'nın Dawn uzay aracı, 2015–2018 yılları arasında Ceres'in yörüngesinde dolaşmış ve yer altından gelen suyun bıraktığı tuzlu parlak alanları, ayrıca yaşamın temel taşlarından organik karbon moleküllerini keşfetmişti.

Bugün Ceres çok soğuk ve havasız olsa da, geçmişte yaşam için uygun koşullar sunmuş olabilir. Bilim insanları, Ceres'in milyarlarca yıl önce Güneş Sistemi'nin en yaşanabilir bölgelerinden biri olduğunu düşünüyor.