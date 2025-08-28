Bu koku beyni güçlendiriyor! Bilim insanları mucizeyi keşfetti: "Alzheimer'dan korunmak için bu bitkiyi koklayın..."

Japonya'daki Kyoto Üniversitesi ve Tsukuba Üniversitesi'nden araştırmacılar, 28 kadından bir ay boyunca kıyafetlerine belirli bir gül yağı kokusu sürmelerini istedi. Kontrol grubundaki 22 gönüllü ise sadece su kullandı. Araştırmada yapılan MR taramaları, gül kokusunu kullanan katılımcılarda gri madde hacminde artış olduğunu gösterdi.

Beyin hacmindeki artış doğrudan düşünme kapasitesine yansımayabilir; ancak bulgular demans gibi nörodejeneratif hastalıklar açısından umut vadediyor. Araştırmacılar, "Bu çalışma, sürekli koku solumanın beyin yapısını değiştirdiğini gösteren ilk çalışma" diyor.

Gri madde artışı beyin bölgelerine göre değişti. Duyguların yönetildiği amigdala ve hoş kokuların işlendiği orbitofrontal kortekste değişim az olurken, hafıza ve çağrışımla ilgili posterior singulat korteks (PCC) belirgin şekilde büyüdü. Araştırmacılar, PCC'nin sürekli kokuyu işlemesi ve ilgili hafızaları saklaması nedeniyle aktif kaldığını belirtiyor.

Bu bulgular, kokuların beyin plastisitesini artıracak aromaterapi uygulamalarının geliştirilmesinde kullanılabilir. Gül yağı gibi bir koku, demans riskini azaltmak ve beyin sağlığını desteklemek için pratik bir yöntem olabilir.