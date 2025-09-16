Mars’a 3 yılda değil, sadece 1 yılda gidilecek! Yeni roket teknolojisi şaşırttı

Araştırmacılar, bu yenilikçi sistemin özellikle insanlı Mars görevlerinde devrim yaratabileceğini vurguluyor. Günümüzde yaklaşık üç yıl sürecek bir Mars yolculuğu, CNTR sayesinde yalnızca bir yıla düşebilir. Bu da astronotların hem daha güvenli hem de daha kısa sürede Kızıl Gezegen'e ulaşabilmesi anlamına geliyor.

Teknoloji, aynı zamanda dış gezegenlere gönderilecek robotik keşif görevlerinde de kullanılabilir. Araştırmacılar, CNTR'nin sadece hidrojen değil, asteroitlerden çıkarılabilecek metan gibi alternatif yakıtlarla da çalışabileceğini belirtiyor.

Projeye NASA da kısmen fon sağlıyor. Ancak uzmanlar, sistemin uygulanabilir hale gelmesi için önümüzdeki beş yıl içinde yoğun testler yapılması gerektiğini ifade ediyor. Çeşitli teknik zorluklar halen devam etse de, bilim insanları nükleer itki teknolojilerine daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulunuyor.

Bu gelişme, gelecekte insanlığın uzaydaki sınırlarını genişletme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.