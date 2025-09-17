Bilim insanları şokta: Güneş beklenenden çok daha aktif!

NASA, Güneş'in faaliyetlerinin bilim insanlarının tahminlerinin çok ötesinde arttığını ve bunun daha fazla güneş fırtınası, parlama ve uzay hava olayı anlamına geldiğini açıkladı. Güneş aktiviteleri genellikle 11 yıllık bir döngü izler ve 1980'lerden 2008'e kadar döngülerin gücü giderek azalmıştı.

Bilim insanları, bu düşüşün devam edeceğini ve güncel döngüde tarihi olarak düşük aktivite olacağını öngörüyordu. Ancak NASA'nın yeni araştırması, 2008'den itibaren Güneş'in giderek daha aktif hale geldiğini ortaya koydu. NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan Jamie Jasinski, "Tüm göstergiler Güneş'in uzun süreli düşük aktivite dönemine gireceğini gösteriyordu. Bu trendin tersine dönmesi sürpriz oldu. Güneş yavaş yavaş uyanıyor" dedi. Araştırma, The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlandı.

Artan güneş aktiviteleri Dünya'da iletişim sistemlerini etkileyebilir; koronal kütle atımları ve güneş patlamaları radyo kesintileri, uydu hasarları, GPS hataları ve elektrik şebekesi sorunlarına yol açabilir. Bu olaylar ayrıca güçlü kuzey ve güney ışıkları (auroralar) oluşmasına neden olur.

NASA, önümüzdeki hafta Carruthers Geocorona Gözlemevi ve Interstellar Mapping and Acceleration Probe görevlerini başlatarak uzay hava olaylarını daha yakından inceleyecek. Bulgular, Artemis kampanyası kapsamında Ay'a yapılacak insanlı yolculuklarda astronotların ve uzay araçlarının güvenliği için kullanılacak.