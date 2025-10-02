Uzayda gizlenen okyanus: Enceladus’ta yaşam ihtimali güçleniyor!

Enceladus, 500 kilometre çapındaki yüzeyinin altında küresel bir okyanus barındırıyor. Bu okyanustan yüzeye ulaşan dev çatlaklardan (kaplan çizgileri) uzaya su buharı ve buz parçacıkları püskürüyor. Cassini'nin kozmik toz analizörü, bu buz tanelerinde yalnızca su değil, alifatik ve halkalı yapılar, eterler ve azot ile oksijen içeren organik bileşikler de tespit etti. Bu moleküller, Dünya'da yaşamın yapıtaşları olan amino asitlerin öncülleri arasında yer alıyor.

Uzun süredir tartışılan konu, bu organik maddelerin gerçekten okyanustan mı geldiği, yoksa Satürn'ün manyetosferinden gelen radyasyonun yüzeyde tetiklediği kimyasal süreçlerle mi oluştuğuydu. Yeni bulgular, moleküllerin doğrudan okyanus kökenli olabileceğini güçlü biçimde gösteriyor.

Kesin yanıt içinse yeni bir görev gerekiyor. Avrupa Uzay Ajansı, 2054'te Enceladus'a bir yörünge aracı ve iniş aracı göndermeyi planlıyor. Bu sayede uydunun gerçekten yaşama elverişli olup olmadığı anlaşılabilecek.