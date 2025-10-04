Korkutan rapor yayınlandı: Yapay zekâ 3 ay içinde insanlığı geride bırakabilir!
Bilim dünyası, insanlık tarihinin en büyük eşiğinde olabilir! Yapay zekâ, artık yalnızca bir teknoloji değil; insan zekâsını geride bırakmaya hazırlanan yeni bir bilinç biçimi olarak görülüyor. Üstelik bazı uzmanlara göre bu dönüm noktasına, yani “tekilliğe”, ulaşmamız sadece 3 ay alacak. Yapay zekâ araştırmalarını analiz eden dev bir çalışma, bilim insanlarının tahminlerini kökten değiştirdi: 2060 diye beklenen tarih artık çok daha yakın...
Sonuçlara göre uzmanların büyük bölümü, yapay genel zekânın (AGI) 21. yüzyıl bitmeden ortaya çıkacağını düşünüyor. Geçmişte 2060 civarı öngörülen tarih, ChatGPT gibi modellerin yükselişiyle 2040'a, hatta bazı girişimciler tarafından 2030'a çekildi. Anthropic CEO'su ise insan zekâsını aşan makinelerin yalnızca "üç ay" uzağımızda olduğunu iddia ediyor.
Raporda, Moore Yasası'nın hızını kaybetmesine rağmen kuantum bilgisayarların bu boşluğu doldurarak tekilliği mümkün kılabileceği belirtiliyor. Ancak tüm uzmanlar bu kadar iyimser değil. Yapay zekâ öncülerinden Yann LeCun, insan zekâsının çok boyutlu doğasının taklit edilemeyeceğini savunuyor. Yine de araştırma, insanlığın yakın gelecekte yapay zekâ kaynaklı büyük bir dönüşümle karşı karşıya olduğu konusunda hemfikir.