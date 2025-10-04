Korkutan rapor yayınlandı: Yapay zekâ 3 ay içinde insanlığı geride bırakabilir!

Bilim insanlarına göre insanlık, teknolojik tekilliğe yalnızca üç ay uzak olabilir. Yapay zekâ uzmanlarının son 15 yıldaki öngörülerini inceleyen yeni bir makro analiz, büyük dil modellerinin (LLM) ortaya çıkışıyla birlikte tahminlerin radikal biçimde değiştiğini ortaya koydu. Araştırma, 8.590 bilim insanı, girişimci ve teknoloji liderinin yanıtlarını değerlendiren AIMultiple tarafından yürütüldü.

Sonuçlara göre uzmanların büyük bölümü, yapay genel zekânın (AGI) 21. yüzyıl bitmeden ortaya çıkacağını düşünüyor. Geçmişte 2060 civarı öngörülen tarih, ChatGPT gibi modellerin yükselişiyle 2040'a, hatta bazı girişimciler tarafından 2030'a çekildi. Anthropic CEO'su ise insan zekâsını aşan makinelerin yalnızca "üç ay" uzağımızda olduğunu iddia ediyor.

Raporda, Moore Yasası'nın hızını kaybetmesine rağmen kuantum bilgisayarların bu boşluğu doldurarak tekilliği mümkün kılabileceği belirtiliyor. Ancak tüm uzmanlar bu kadar iyimser değil. Yapay zekâ öncülerinden Yann LeCun, insan zekâsının çok boyutlu doğasının taklit edilemeyeceğini savunuyor. Yine de araştırma, insanlığın yakın gelecekte yapay zekâ kaynaklı büyük bir dönüşümle karşı karşıya olduğu konusunda hemfikir.