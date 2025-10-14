Milyarlarca DNA verisi artık avucunuzun içinde!

Son yıllarda genetik dizileme teknikleri hızla ilerledi ve kamuya açık veri tabanlarında biriken biyolojik bilgi miktarı yüz petabaytı aştı. Bu kadar büyük veriyle çalışmak, araştırmacılar için zaman ve maliyet açısından büyük bir engeldi. MetaGraph, bu sorunu çözüyor: Araştırmacılar, ilgilendikleri genetik diziyi doğrudan arama kutusuna yazarak, bu dizinin daha önce nerelerde görüldüğünü dakikalar içinde öğrenebiliyor.

Yeni araç, veri setlerini yaklaşık 300 kat sıkıştırarak erişimi kolaylaştırıyor. Bu sayede milyonlarca DNA ve RNA dizisi çok daha az depolama alanında tutulabiliyor. Sistem aynı zamanda ölçeklenebilir yapısıyla büyük sorgularda bile yüksek hızda çalışıyor.

MetaGraph, halihazırda dünya genelindeki genetik verilerin yaklaşık yarısını kapsıyor ve yıl sonuna kadar tamamına erişim hedefleniyor. Uzmanlara göre bu teknoloji, özellikle yeni salgınların takibinde, antibiyotik direncinin araştırılmasında ve biyoteknolojik keşiflerde çığır açabilir.