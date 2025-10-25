NASA, Kara Delikten Gelen Tüyler Ürpertici ‘Sesleri’ Duyurdu
NASA, Perseus galaksi kümesinin merkezinde yer alan süper kütleli bir kara delikten yayılan ses dalgalarını insan kulağının duyabileceği şekilde yeniden oluşturdu. Kara delik, Dünya’dan 250 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Sesler, orijinal frekanslarından 57–58 oktav yükseltilerek kaydedildi ve ortaya hem ürkütücü hem de etkileyici bir akustik deneyim çıktı.
Bu ses dalgaları, 2003 yılında kara deliğin çevresindeki gazın içinden yayılan akustik dalgalar olarak tespit edilmişti. İnsan kulağı, bu düşük frekansları doğrudan duyamazken, NASA'nın son çalışması sayesinde bu gizemli "ulvi uğultu" artık işitilebilir hale geldi. En düşük nota, orta C'nin 57 oktav altında bir Si bemol ve frekansı yaklaşık 10 milyon yıl süren bir titreşim olarak kaydedildi.
Sesler yalnızca bilimsel merak uyandırmıyor; galaksi kümelerindeki gaz ve plazmanın (intracluster medium) ısınmasında önemli rol oynayabilir. Ses dalgaları enerjiyi bu gazlar aracılığıyla taşıyarak yıldız oluşumunu etkileyen sıcaklıkları düzenliyor.
Ayrıca, M87* gibi diğer süper kütleli kara delikler de benzer şekilde seslendirilerek, farklı dalga boylarındaki ışık verileri işitsel hale getirildi. Bu yöntem, evreni deneyimlemenin yeni bir yolu olmanın yanı sıra, gizli detayların keşfine de imkan tanıyor.
NASA'nın bu çalışmaları, evrenin sessiz gibi görünen derinliklerinde bile inanılmaz bir hareketlilik ve enerji olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.