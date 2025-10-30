Bilim insanları şaşkın! Örümcek ağlarındaki gizemli desenin sırrı nihayet çözüldü

"Stabilimentum" adı verilen beyaz, zikzaklı desenlerin işlevi bilim insanları arasında uzun yıllardır tartışma konusu. İtalya'daki Pavia Üniversitesi'nden biyomühendis Gabriele Greco ve ekibinin PLOS One dergisinde yayımlanan yeni araştırması, bu desenlerin örümceklerin avlarını daha iyi hissetmesine yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Araştırmacılar, İtalya'da yaşayan Argiope bruennichi türü örümceklerin ağlarını inceleyerek altı farklı stabilimentum tipi tanımladı. Daha sonra bu yapıları bilgisayar simülasyonlarıyla modelleyip, farklı yönlerden gelen titreşimlerin ağ boyunca nasıl yayıldığını test ettiler. Sonuçlar, özellikle "platform" biçimindeki yoğun stabilimentumların, yanlamasına titreşimleri ağın diğer bölgelerine daha iyi ilettiğini gösterdi.

Bu bulgu, örümceklerin ağlarını yalnızca koruma veya kamuflaj amacıyla değil, aynı zamanda titreşimleri algılama yeteneklerini artırmak için de süslediklerini düşündürüyor. Greco, "Bu sadece başlangıç, şimdi bu etkileri doğada gözlemlemeyi planlıyoruz," diyor.