Evrenin en uzak su kaynağı: Kara deliği saran trilyonlarca okyanus!

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan Matt Bradford liderliğindeki ekip, bu suyun kara deliğin çevresindeki gaz ve toz bulutlarında bulunduğunu doğruladı. Keşif, suyun evrenin erken dönemlerinde bile yaygın olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda Caltech ekibinden Dariusz Lis ve ekibi de, Fransa Alpleri'ndeki gözlemevinde suya ait tayf imzalarını tespit etti.

Kuazarın olağanüstü parlaklığı, yerçekimsel merceklenme adı verilen bir etkiyle, öndeki bir galaksinin ışığı büyütmesinden kaynaklanıyor olabilir. Ancak düzeltmeler yapıldığında bile, APM 08279+5255'in Güneş'in 100 trilyon katı kadar güçlü bir enerji yaydığı görülüyor.

Bu keşif, hem kara deliklerin büyümesi hem de erken evrende galaksi oluşumu hakkında yeni ipuçları sunuyor. Araştırma, Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlandı.