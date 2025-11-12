Astronomlar Pleiades yıldız kümesinin gizli dev yapısını keşfetti

Yıldızlar genellikle gruplar hâlinde doğar; zamanla kütle çekim bağları zayıflar ve yıldızlar birbirinden ayrılır. Araştırmacılar, yıldızların dönme hızlarını kullanarak yaşlarını tahmin etti: Genç yıldızlar hızlı dönerken, yaşlı yıldızlar yavaş döner. TESS'in dönme verileri ile Gaia'nın hassas konum ve hareket ölçümleri birleştirilerek, Pleiades'in yalnızca yedi parlak yıldızdan ibaret olmadığı, geniş bir yıldız ailesinin yoğun merkezi olduğu anlaşıldı.

Araştırmanın lideri Andrew Boyle, "Artık Pleiades'i sadece yedi parlak yıldız olarak değil, gökyüzüne dağılmış binlerce kayıp kardeşi olan bir yapı olarak görüyoruz" diyor. Çalışma, yıldız kümelerinin yalnız olmadığını ve birbirine bağlı büyük yapılar oluşturabileceğini gösteriyor. Bu yöntem, gelecekte Güneş'in de doğduğu yıldız ailesini anlamamıza ve galaksimizin gizli mimarisini keşfetmemize yardımcı olabilir.

Araştırma, The Astrophysical Journal dergisinde yayımlandı.