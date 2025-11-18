Dünya’nın gizli yol arkadaşı ortaya çıktı! 62 metrelik mini ay 2083’e kadar yanımızda

Hawaii'deki Pan-STARRS gökyüzü tarama sistemi tarafından Ağustos ayında fark edilen bu küçük gök cismi, çok sönük olduğu için uzun süre tespit edilemedi. Yapılan hesaplamalar, asteroidin Dünya ile aynı yörünge periyoduna sahip olduğunu ortaya koyunca, bilim insanları bunun geçici bir ziyaretçi değil, uzun süreli bir yol arkadaşı olduğunu doğruladı.

NASA uzmanı Paul Chodas, "Bu küçük asteroid Dünya ile adeta küçük bir dansa yakalanmış durumda" ifadelerini kullandı. 2025 PN7, Dünya'ya tehlike oluşturmuyor ve atmosfere girme ihtimali bulunmuyor. Ancak bilim insanlarına, yörüngesel dinamikleri, küçük gök cisimlerinin hareketlerini ve gelecekteki uzay görevlerini test etmek için eşsiz bir fırsat sunuyor.