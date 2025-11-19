Yediğiniz bir maddeden çocuğunuz obez olabilir!

Fareler üzerinde yürütülen araştırmada, hamilelik öncesi, süreci ve emzirme döneminde emülgatör içeren besinlerle beslenen anne farelerin yavrularında, yaşamın ilk haftalarından itibaren bağırsak mikrobiyotasında önemli değişimler görüldü. Bu değişimlerin, bağışıklık sistemi ile mikrobiyota arasındaki doğal iletişimi bozarak kronik inflamasyon, bağırsak hastalıkları ve obezite riskini artırdığı tespit edildi.

Bilim insanlarına göre, bağırsak yüzeyindeki mikro açıklıkların normalden erken kapanması, bağışıklık sisteminin mikrobiyaları tanımasını engelliyor. Bu durum, ilerleyen yaşlarda bağışıklık aşırı tepkilerine, metabolik bozulmalara ve hastalıklara zemin hazırlıyor. Çalışma, emülgatörlerin etkilerinin yalnızca bireyi değil, gelecek nesilleri de etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Uzmanlar, özellikle bazı ülkelerde bebek mamalarında yaygın olarak kullanılan bu katkı maddelerinin düzenlenmesi gerektiğini vurguluyor. Çalışmanın baş araştırmacılarından Benoit Chassaing, bu bulguların insanlarda da incelenmesi için klinik çalışmaların başlatılmasının önemine dikkat çekiyor. Araştırma Nature Communications dergisinde yayımlandı.

Emülgatörler birçok gıda ürününde bulunur. Bunları çikolata, çikolata barları, marshmallow gibi çeşitli tatlılarda bulabilirsiniz. Ayrıca süt, krema, tereyağı, peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerinde de bulunurlar