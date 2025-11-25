Japonlar keşfetti! Peyniri böyle yemek beyni demanstan koruyor

Araştırmacılar, yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir gibi demans riskini etkileyen faktörleri dikkate aldı. İkinci bir analizde ise sağlıklı beslenme alışkanlıkları kontrol edildi; peynir yemeyenler genellikle daha az sağlıklı besleniyordu. Buna rağmen, peynirin demans riskini azaltıcı etkisi hâlâ anlamlı bulundu.

Uzmanlar, peynirin beyin sağlığını destekleyen K vitamini ve bağırsak dostu bakteriler içerdiğini, ayrıca fermente süt ürünlerinin kalp sağlığına iyi geldiğini belirtiyor. Kalp sağlığının demans riskinde önemli bir rol oynadığı biliniyor.

Araştırma yazarları, "Bu çalışma mekanizma veya biyobelirteçleri incelemese de, peynirin besin özellikleri gözlemlenen ilişkiyi açıklayabilir" diyor.

Dünyada yaklaşık 50 milyon kişi demansla yaşıyor ve yaşlanan nüfusla bu sayının artması bekleniyor. Japonya'daki bu çalışma, peynirin demans riskini azaltmada küçük ama anlamlı bir katkısı olabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, farklı peynir türleri ve tüketim miktarlarının etkilerini daha detaylı incelemeyi planlıyor.