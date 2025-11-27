NASA, Mars’ta İlk Kez Yıldırım Kaydetti

Yıldırım, genellikle atmosferdeki parçacıkların birbirine sürtünmesiyle oluşan yük birikimi sonucunda meydana geliyor. Dünya'da su buharı bulutlarıyla ilişkilendirilse de, kuru ortamlar da elektrik boşalmalarını tetikleyebiliyor. Mars'ta da benzer mekanizmanın işlediği uzun süredir öne sürülüyordu, ancak doğrudan kanıt şimdiye kadar yoktu.

Araştırmacılar, Perseverance'ın SuperCam mikrofonuyla 28 saatlik ses kaydını inceledi ve yedi olayda elektrik boşalımının karakteristik akustik imzasını yakaladı. Bu, elektrik boşalımı nedeniyle havanın ısınması ve genişlemesiyle oluşan küçük bir gök gürültüsü anlamına geliyor.

Çoğu boşalım, Mars'taki en güçlü rüzgarlar ve toz fırtınalarının ön cepheleri sırasında gerçekleşti. Tespit edilen elektrik boşalmalarının enerjisi Dünya'daki yıldırımlara kıyasla oldukça düşük, ancak varlıkları gelecekteki Mars görevleri için önemli bilgiler sunuyor.

Bilim insanları, bu bulgunun Mars atmosferinde kimyasal tepkimeleri daha doğru modellemeye ve gezegende yaşam olasılığı üzerine çalışmalar yapılmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.