Yeraltındaki Mikroplar Depremlerle Canlandı: NASA Bile Bilmiyordu!

PNAS Nexus dergisinde yayımlanan çalışmada, bilim insanları Yellowstone Gölü'nün batı kenarında bir sondaj kuyusundan yıl boyunca beş kez su örneği aldı. Depremlerin ardından hidrojen, sülfür ve çözünmüş organik karbon seviyelerinde belirgin artış gözlendi; planktonik hücre sayısı da yükseldi. Bu bulgular, yeraltı yaşamına sunulan enerji kaynaklarının depremlerle geçici olarak arttığını gösteriyor.

Araştırma, sismik enerjinin yeraltı sıvılarının kimyasını ve biyolojisini değiştirebildiğini ortaya koyuyor. Bu durum, sadece Yellowstone için değil, benzer sismik aktiviteye sahip diğer bölgeler için de geçerli olabilir.

Bilim insanları, elde edilen bulguların Dünya dışı yaşam araştırmaları için de ipuçları sunduğunu belirtiyor. Eğer Mars gibi suya sahip kayalık gezegenlerde de benzer mekanizmalar işliyorsa, bu mikroorganizmaların derin ve izole alanlarda nasıl hayatta kaldığını anlamamıza yardımcı olabilir.

