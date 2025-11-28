İnsan vücudundaki amino asit "asteroitte" bulundu!

Daha önce Bennu örneklerinde canlıların protein üretiminde kullandığı 14 amino asit ile DNA ve RNA'nın yapı taşları olan 5 nükleobaz bulunmuştu. Triptofanın da tespit edilmesiyle, bu sayı 15'e yükseldi. NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden astro kimyager José Aponte, triptofanın karmaşık yapısı nedeniyle şimdiye dek hiçbir meteorit ya da uzay örneğinde görülmediğini belirterek, bu bulgunun yaşamın yapı taşlarının Dünya'dan önce uzayda oluştuğuna dair güçlü kanıt sunduğunu ifade etti.

Bilim insanlarına göre Bennu, yaşamın kendisini değil, yaşamı mümkün kılan kimyasal "yapboz parçalarını" taşıyor. Atmosfere girmeden toplanan bu örnekler, Dünya'ya düşen meteorların kaybettiği hassas organik molekülleri de koruyarak adeta kozmik bir zaman kapsülü görevi görüyor.