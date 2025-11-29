Dünya’nın manyetik kalkanında şok keşif! Bilim insanları ilk kez gözlemledi

NASA'nın yaklaşık 10 yıldır görev yapan dört insansız uzay aracıyla yürüttüğü Magnetospheric Multiscale Mission (MMS) sırasında keşfedilen bu oluşum, Dünya ile Güneş arasındaki manyetik sınırda zikzak şeklinde bir bozulma olarak kaydedildi. Araştırmaya, çalışmayı New Hampshire Üniversitesi'nde yürüttüğü sırada Emily McDougall liderlik etti. McDougall, Dünya ve Güneş'in manyetik alanlarının etkileşime girerek büyük miktarda enerji açığa çıkardığı "manyetik yeniden bağlantı" sürecini inceliyor. Bu enerji patlamaları, kutup ışıkları gibi etkileyici doğa olaylarını tetikleyebiliyor.

Switchback'ler, yeniden bağlantı sırasında oluşan kıvrımlı plazma yapıları olarak biliniyor ve daha önce sadece Güneş'e yakın bölgelerde gözlemlenmişti. Ancak bu kez, Dünya'nın hemen ötesindeki magnetosheath tabakasında tespit edildi. Keşfedilen yapıda, Dünya'ya ait yüksek enerjili elektronların, Güneş'ten gelen plazma ile karıştığı görüldü. MMS araçları bu bölgedeki manyetik alan dönüşünü, parçacık hızlarını ve enerji koşullarını ölçmeyi başardı.

Bu buluş, büyük manyetik olayların ne zaman Dünya'daki elektrik şebekeleri, uydu sistemleri veya iletişim ağları için risk oluşturabileceğinin daha iyi tahmin edilmesine kapı açacak. Araştırma, Journal of Geophysical Research'te yayımlandı.