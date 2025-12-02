Mars’ta tropik yağmurun kanıtı bulundu! Bilim dünyası şokta

Araştırmanın baş yazarı Adrian Broz, Mars'ın günümüzde kuru ve soğuk yüzeyine rağmen bu tür kayaçların oluşmasının, geçmişte gezegen üzerinde çok daha fazla su bulunduğunu gösterdiğini belirtti. Perseverance'ın Jezero Krateri boyunca rastladığı bu kayaların kökeni ise hâlâ gizemini koruyor; yakın bölgede büyük bir kaolinit oluşumu bulunmuyor. Bilim insanları kayaçların eski nehirler tarafından kraterdeki göle taşınmış olabileceğini ya da bir çarpma sonucu bölgeye dağılmış olabileceğini düşünüyor.

Kaolinit örneklerinin Dünya'daki benzerleriyle yapılan karşılaştırmalar, Mars'taki kayaçların yağmur kaynaklı düşük sıcaklıkta gerçekleşen aşınmayla oluştuğunu ortaya koyuyor. Uzmanlara göre bu tür bir çevre, geçmişte Mars'ta yaşam için oldukça elverişli koşullar sunmuş olabilir.