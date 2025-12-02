Mars’ta tropik yağmurun kanıtı bulundu! Bilim dünyası şokta
Purdue Üniversitesi araştırmacıları, Mars’ın Jezero Krateri’nde Perseverance keşif aracı tarafından görüntülenen açık renkli kaya parçalarının, gezegenin milyarlarca yıl önce yağışlı ve nemli bir iklime sahip olduğuna dair güçlü kanıtlar sunduğunu açıkladı. NASA’nın yayımladığı verilere göre bu beyaz, alüminyum açısından zengin kaolinit kil kayaçları, Dünya’da genellikle çok uzun süreli, yoğun yağmur alan tropikal bölgelerde oluşuyor.
Araştırmanın baş yazarı Adrian Broz, Mars'ın günümüzde kuru ve soğuk yüzeyine rağmen bu tür kayaçların oluşmasının, geçmişte gezegen üzerinde çok daha fazla su bulunduğunu gösterdiğini belirtti. Perseverance'ın Jezero Krateri boyunca rastladığı bu kayaların kökeni ise hâlâ gizemini koruyor; yakın bölgede büyük bir kaolinit oluşumu bulunmuyor. Bilim insanları kayaçların eski nehirler tarafından kraterdeki göle taşınmış olabileceğini ya da bir çarpma sonucu bölgeye dağılmış olabileceğini düşünüyor.
Kaolinit örneklerinin Dünya'daki benzerleriyle yapılan karşılaştırmalar, Mars'taki kayaçların yağmur kaynaklı düşük sıcaklıkta gerçekleşen aşınmayla oluştuğunu ortaya koyuyor. Uzmanlara göre bu tür bir çevre, geçmişte Mars'ta yaşam için oldukça elverişli koşullar sunmuş olabilir.